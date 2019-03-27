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27.03.2019
Lenta.ru

В Швеции испытали "сирийскую" ракету Brimstone 3

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Youtube / MBDA

Европейская компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) в марте на полигоне Видсель (Швеция) успешно провела первое испытание ракеты Brimstone 3. Соответствующее видео выложено на YouTube.

В пресс-релизе компании отмечается, что испытания ракеты проходили в экстремальных условиях (при температуре окружающего воздуха менее минус 30 градусов Цельсия), а оружие при подлете к мишени (пикапу) задействовало собственную систему наведения.

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.

В январе 2016 года стало известно, что Великобритания впервые использовала в Сирии ракеты семейства Brimstone.

Ракета Brimstone 3, создаваемая для британских военных, допускает оперативную интеграцию с самолетами, вертолетами, летательными беспилотниками, а также наземными и надводными платформами. Оружие предназначено для поражения быстродвижущихся маневрирующих боевых машин и кораблей.

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