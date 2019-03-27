Инцидент с попаданием птицы в двигатель F-18 произошёл на авиашоу в Малайзии

Стало известно об инциденте, произошедшем на авиационном шоу в Малайзии. Речь идёт о показательных выступлениях лётчиков отдельных самолётов и пилотажных групп на LIMA-2019.

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается, что перед началом одного из таких полётов произошла нештатная ситуация с самолётом F/A-18D королевских малайзийских ВВС.

По последним данным, в двигатель самолёта, который шёл на взлёт, попала птица. Механическое воздействие привело к проблемам с работой двигателя и последовавшему за этим частичному разрушению.

В пресс-службе LIMA-2019 говорят о том, что лётчик сумел сохранить управление самолётом F-18. В итоге машина с бортовым номером TUDM M45-06 благополучно вернулся на аэродром. Однако в дело пришлось вступать пожарным бригадам аэродрома на острове Лангкави. Дело в том, что в результате частичного разрушения двигателя произошло возгорание травяного покрова у взлётно-посадочной полосы.

Отменять лётную программу в связи с инцидентом не стали. Отмечено, что самолёт осматривает специальная комиссия, чтобы оценить ущерб. Также решено внести дополнительные изменения в систему безопасности аэродрома. В частности, речь идёт об устройствах по отпугиванию пернатых.

Авиасалон в Малайзии продлится до 30 марта.