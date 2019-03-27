Россия собирается на "Ле Бурже", но без военной техники - Мантуров

Для России эта выставка потеряла актуальность

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия планирует принять участие во французской авиакосмической выставке в Ле Бурже, но военную технику представлять не будет, сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конечно, там какое-то присутствие наше будет, но сказать, что мы ставим себе акцент на таком глобальном присутствии на "Ле Бурже" - такого не будет", - заявил Д.Мантуров.

Он подчеркнул, что военная техника представлена на французском авиасалоне "однозначно не будет".

"С точки зрения значимости для нас эта площадка перестала быть, к сожалению, актуальной", - отметил министр.

В декабре 2018 гола глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал о планах холдинга принять участие в Ле Бурже, в том числе продемонстрировать новейшую гражданскую продукцию.

Ранее Д.Мантуров заявлял, что "Ле Бурже" и "Фарнборо" "себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки".