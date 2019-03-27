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27.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Венгрия обсуждают возможность совместной сборки вертолетов "Ансат" в Европе

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Вертолет "Ансат"
Вертолет "Ансат".
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Венгрия предметно обсуждают вопрос совместной сборки вертолетов "Ансат" на территории Европы, сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы, действительно, сегодня рассматриваем вопрос о партнерстве с европейскими странами на предмет сборки "Ансатов" в Европе. Мы прорабатываем сейчас с Венгрией абсолютно предметно этот вопрос - возможно, такое решение будет принято", - заявил Д.Мантуров.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату типа, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

"Ансат" сертифицирован для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 45°С до плюс 50°С.

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Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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