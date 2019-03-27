В ФСВТС заявили о контракте с Филиппинами на поставку вооружения

Россия и Филиппины заключили контракт о поставке военной продукции, рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на оборонной выставке LIMA-2019 в Малайзии.

По его словам, стороны согласовывают "пути исполнения подписанного контракта и определение способов реализации перспективных проектов", передает 26 марта "Интерфакс".

Результаты проводимой работы в ФСВТС рассчитывают увидеть в скором времени.

В августе 2018 года сообщалось о том, что Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках неатомных подлодок проекта 636, которые получили неофициальное название "Черная дыра" за уникальную малошумность.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин на встрече со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте на полях саммита АТЭС во Вьетнаме заявил, что Москва готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Манилой. Дутерте со своей стороны сообщил о намерении продолжать закупки российского вооружения.

За месяц до этого Россия безвозмездно передала Филиппинам партию стрелкового оружия, боеприпасов и военных грузовиков для борьбы с терроризмом.