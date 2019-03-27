Уникальный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут в Екатеринбурге

Малогабаритный многофункциональный оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония" предназначен для получения и обработки информации в режиме реального времени.

Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге. "Техника недавно поступила по гособоронзаказу на вооружение разведывательных подразделений", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

За счет систем связи компьютера, ретранслирующего сигнал с оптико-электронного прибора по закрытому радиоканалу, комплекс дает возможность в режиме реального времени вести наблюдение за местностью на удалении до десяти километров.

День инноваций ЦВО пройдет в Екатеринбурге с пятого по шестое апреля. Образцы продукции военного назначения продемонстрирует более 60 промышленных предприятий.

"В рамках статической экспозиции покажут био- и лазерные технологии, перспективную боевую экипировку, образцы робототехники, средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки и многое другое", - рассказали представители военного округа.

Татьяна Воробьева