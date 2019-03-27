"Шилка" по-северокорейски: чем M1992 отличается от знаменитой ЗСУ-23-4

Военная промышленность Северной Кореи большинство своих образцов создала на основе техники из СССР.

Были также модели, которые внешне напоминали советские, но на самом деле достаточно сильно отличались от них. Например, зенитная самоходная установка, впервые замеченная в 1992 году и получившая соответствующее западное обозначение M1992.

Как видно по снимкам, она сильно напоминает ЗСУ-23-4 "Шилка". Вроде бы те же очертания корпуса и башни, похожая антенна радиолокационной станции, однако видно, что машина крупнее, и у нее вместо четырех 23-мм орудий - два 30-мм. По всей видимости, их заимствовали из морской зенитной артиллерии.

Разумеется, все имеющиеся характеристики этой зенитной самоходки - предположительные, но она наверняка весит больше, чем 21-тонный советский аналог. Скорострельность на один ствол - до 800-1000 выстрелов в минуту. Дальность поражения - до 3500 метров. Естественно, кроме борьбы с воздушными целями, она может работать и по наземным объектам, таким как бронетранспортеры и БМП.

Максимальная скорость вряд ли больше, чем у самого распространенного танка КНДР - Т-62, то есть 50 км/час. Экипаж - 4 человека. В настоящее время данная ЗСУ уже не может считаться современной, она не гарантирует уничтожене новейших боевых самолетов, вертолетов и беспилотников. Не исключено, что на одном из военных парадов в Пхеньяне мы увидим или ее модернизированный вариант или совершенно новую машину.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев