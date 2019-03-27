"Шилка" по-северокорейски: чем M1992 отличается от знаменитой ЗСУ-23-4
Военная промышленность Северной Кореи большинство своих образцов создала на основе техники из СССР.
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Были также модели, которые внешне напоминали советские, но на самом деле достаточно сильно отличались от них. Например, зенитная самоходная установка, впервые замеченная в 1992 году и получившая соответствующее западное обозначение M1992.
Как видно по снимкам, она сильно напоминает ЗСУ-23-4 "Шилка". Вроде бы те же очертания корпуса и башни, похожая антенна радиолокационной станции, однако видно, что машина крупнее, и у нее вместо четырех 23-мм орудий - два 30-мм. По всей видимости, их заимствовали из морской зенитной артиллерии.
Разумеется, все имеющиеся характеристики этой зенитной самоходки - предположительные, но она наверняка весит больше, чем 21-тонный советский аналог. Скорострельность на один ствол - до 800-1000 выстрелов в минуту. Дальность поражения - до 3500 метров. Естественно, кроме борьбы с воздушными целями, она может работать и по наземным объектам, таким как бронетранспортеры и БМП.
Максимальная скорость вряд ли больше, чем у самого распространенного танка КНДР - Т-62, то есть 50 км/час. Экипаж - 4 человека. В настоящее время данная ЗСУ уже не может считаться современной, она не гарантирует уничтожене новейших боевых самолетов, вертолетов и беспилотников. Не исключено, что на одном из военных парадов в Пхеньяне мы увидим или ее модернизированный вариант или совершенно новую машину.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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