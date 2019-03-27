Советские БТР-60ПБ спасают жителей Ирана от наводнения
Полученные еще от Советского Союза БТР-60ПБ были задействованы иранскими армейскими подразделениями в ходе спасательной операции на севере страны.
#Iranian ArmyвЂ™s amphibious APCs enter flood-stricken city of Aqqala in northern #Iran to speed up rescue and relief efforts. pic.twitter.com/U4PGfhnqGb— Press TV (@PressTV) 25 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Восьмиколесные амфибии эвакуируют жителей пострадавших от наводнения населенных пунктов. Иранская международная новостная сеть Press TV разместила фотографии техники, перемещающейся по затопленным улицам.
Созданные еще в самом начале 60-х годов бронетранспортеры всегда считались отменными "пловцами". Не зря же они долгое время находились на вооружении морской пехоты военно-морского флота СССР. Самую совершенную модификацию - БТР-60ПБ - заменили в этих частях на БТР-80 лишь в начале 90-х.
Для преодоления водных преград на "шестидесятых" установлен специальный водометный движитель. Благодаря ему БТР способен передвигаться со скоростью до 10 километров в час. В случае выхода водомета из строя он может плыть за счет прокрутки колес. Правда, скорость упадет более чем в два раза.
На вооружении иранской армии БТР-60ПБ были приняты еще в 70-е годы, при шахском режиме. С осени 1980 года они восемь лет активно применялись во время войны с саддамовским Ираком. В настоящее время эти бронемашины модернизируют, устанавливая на них различное вооружение.
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Щ†ЩЃШ±ШЁШ±Щ‡Ш§ЫЊ ШўШЁЫЊ - Ш®Ш§Ъ©ЫЊ BTR-60 Щ‡Щ… ШЇШ± ШЄШµШ§Щ€ЫЊШ± ШЇЫЊШЇЩ‡ Щ…ЫЊ ШґЩ€Щ†ШЇ#ШіЫЊЩ„_ЪЇЩ„ШіШЄШ§Щ†_Щ…Ш§ШІЩ†ШЇШ±Ш§Щ† pic.twitter.com/yhraWyumnJ— Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 25 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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