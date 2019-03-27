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27.03.2019
Российская газета

Советские БТР-60ПБ спасают жителей Ирана от наводнения

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Источник изображения: rg.ru

Полученные еще от Советского Союза БТР-60ПБ были задействованы иранскими армейскими подразделениями в ходе спасательной операции на севере страны.

Восьмиколесные амфибии эвакуируют жителей пострадавших от наводнения населенных пунктов. Иранская международная новостная сеть Press TV разместила фотографии техники, перемещающейся по затопленным улицам.

Созданные еще в самом начале 60-х годов бронетранспортеры всегда считались отменными "пловцами". Не зря же они долгое время находились на вооружении морской пехоты военно-морского флота СССР. Самую совершенную модификацию - БТР-60ПБ - заменили в этих частях на БТР-80 лишь в начале 90-х.

Для преодоления водных преград на "шестидесятых" установлен специальный водометный движитель. Благодаря ему БТР способен передвигаться со скоростью до 10 километров в час. В случае выхода водомета из строя он может плыть за счет прокрутки колес. Правда, скорость упадет более чем в два раза.

На вооружении иранской армии БТР-60ПБ были приняты еще в 70-е годы, при шахском режиме. С осени 1980 года они восемь лет активно применялись во время войны с саддамовским Ираком. В настоящее время эти бронемашины модернизируют, устанавливая на них различное вооружение.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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БТР-60
БТР-80
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