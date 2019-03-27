Все патрульные корабли LMS для ВМС Малайзии будут построены в Китае

ЦАМТО, 26 марта. Компания Boustead Holdings Bhd (BHB) объявила о пересмотре условий контракта на поставку четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships), предназначенных для ВМС Малайзии.

Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на BHB, правительство Малайзии согласилось с тем, что все четыре корабля будут построены в Китае, а стоимость контракта составит 1,048 млрд. малаз. ринггитов. Первоначально предполагалось, что два корабля LMS будут построены на верфи BHB в Малайзии. Причины изменения намерений пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, 20 марта 2017 года компания Boustead Holdings Berhad объявила о получении ее подразделением BN Shipyard (Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd) от Министерства обороны Малайзии письма с принятием предложения (контракта) о поставке ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS.

BN Shipyard выступала основным подрядчиком проекта и в рамках китайско-малазийского межправительственного соглашения должна была обеспечить поставку кораблей в течение 4 лет с момента вступления контракта в силу совместно с компанией-партнером из Китая (CSIC). Стоимость контракта составляла 1,17 млрд. малаз. ринггитов. Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены по китайскому проекту на верфи Wuchang Shipbuilding в Китае в 2019 и 2020 гг., еще два – на верфи BN Shipyard в Лумуте (Малайзия) в 2021 году. Реализация программы должна была расширить возможности малазийской судостроительной промышленности и снизить зависимость ВС страны от иностранных поставщиков.

По данным малазийских СМИ, патрульные корабли, получившие обозначение LMS68, будет построены на базе модифицированного проекта корабля класса "Дуржой" (Durjoy), которые в 2013 году были построены на предприятии Корпорации судостроительной промышленности Китая (CSIC) для ВМС Бангладеш.

Длина корабля LMS составит 68,8 м, ширина – около 9 м, полное водоизмещение – около 700 т. Корабль будет оснащено ГЭУ на базе дизельных двигателей MTU. Расчетная максимальная скорость – 22 узла, дальность плавания – 2000 морских миль на скорости 15 узлов. LMS может быть вооружен 30-мм или 20-мм дистанционно управляемым модулем вооружения и двумя креплениями для 12,7-мм пулеметов. Корабль сможет нести две надувных шлюпки с жестким корпусом (RHIB).

Резка первой стали для постройки головного корабля серии состоялась на предприятии в Ухане 31 июля 2018 года. Киль был заложен в октябре 2018 года. Одновременно началась резка стали для постройки второго корабля серии.