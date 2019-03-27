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27.03.2019
ТАСС

В ФСВТС назвали долю стран АТР в портфеле заказов российской военной продукции

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Як-130 на выставке LIMA 2019
Як-130 на выставке LIMA 2019.
Источник изображения: © Екатерина Елисеева/ТАСС

По данным службы, она достигает около 20%

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 26 марта. /ТАСС/. Пятая часть портфеля заказов на российскую военную продукцию приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

"На долю стран АТР приходится пятая часть нашего портфеля заказов на продукцию военного назначения. Эта цифра достаточно стабильна на протяжении последних нескольких лет. Доля стран ЮВА [Юго-Восточная Азия] несколько скромнее и составляет порядка 5%", - сказал Петухов.

Он добавил, что "сотрудничество со странами региона развивается поступательно и достаточно стабильно".

15-я международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA 2019 проходит на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии и при поддержке министерства транспорта и министерства международной торговли и промышленности королевства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Малайзия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
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