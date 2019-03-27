Балтийское побоище: в США смоделировали войну НАТО с Россией в Европе

Аналитический труд на 64 страницах посвятили американские эксперты воображаемому конфликту России с НАТО в Европе. В нем они сначала объяснили, почему русские молниеносно победят, а потом изложили стратегию сдерживания нашей страны.

Столь основательное исследование провел американский Центр стратегических и бюджетных оценок. А издание The National Interest сделало на его основе краткий аналитический обзор.

В основе отчета лежит уже набившая оскомину "страшилка" о том, что российские войска вторгнутся в Эстонию, Латвии и Литву.

Предотвратить "акт агрессии" НАТО не успеет из-за географического и военного преимущества России в регионе. В итоге Североатлантический альянс окажется в "ловушке дилеммы": принять захват Прибалтики как свершившийся факт или начать контрнаступление? И в том и в другом случае, полагают авторы доклада, НАТО окажется в проигрыше.

"Последствия поражения даже в локальной войне с Россией на европейском континенте могут оказаться фатальными для сплоченности альянса", - уверены аналитики.

Это изменит геополитический порядок в Европе и снизит доверие к США, не способным выполнять свои обязательства в области безопасности перед союзниками.

Почему же эксперты столь пессимистично оценивают шансы НАТО в гипотетическом противостоянии с Россией?

Все дело в пресловутой A2/AD (anti-access and area denial - зоне ограничения и воспрещения доступа и маневра). Так американцы называют концепцию сдерживания противника.

Образно говоря, это такая зона высокого напряжения: "Не влезай, убьет!".

На своих западных границах Россия сконцентрировала столь грозное и разнообразное вооружение, что в короткие сроки НАТО просто не сможет противопоставить ему что-то сопоставимое по мощи.

В докладе говорится, что для США и Альянса наибольше проблемы представляют несколько компонентов российского комплекса A2/AD. Это высокоточные ракетные комплексы, артиллерия, системы ПВО, наступательные и оборонительные средства в космосе и киберпространстве.

У России появляются "все более изощренное и надежное оружие, способное нанести точный удар через всю Европу и угрожающее атлантическим морским коммуникациям".

Переходя к конкретике, эксперты в первую очередь называют комплекс "Искандер-M".

Далее в докладе приводится рисунок, где схематично изображено гипотетическое нападение России на Европу. Это целая баталия. Эксперты не поленились, изобразили десятки видов оружия, указали дальность его действия.

Кажется, здесь есть все. Ракетные комплексы "Стилет", "Ярс", "Тополь-М", "Рубеж" и даже "Сармат". Не забыли авторы про "Калибры" и "Кинжалы". Представлены здесь и ВКС России (Су-34, Су-35, Миг-31, Ту-160М1 и Ту-95).

К какому же выводу приходят аналитики?

Чтобы избежать позорного поражения, необходимо всячески усиливать военную мощь Польши. Только ее армия, разумеется, в сочетании с американскими войсками, сможет защитить Прибалтику от молниеносного захвата. Впрочем, в идеале авторы доклада хотели бы вообще избежать конфликта. Для этого опять же Польша должна стать настолько мощной и грозной, чтобы у России даже не возникло искушения посягнуть на Эстонию, Латвии и Литву.

В частности эксперты предлагают разместить на территории Польши больше американских войск.

Олег Корякин