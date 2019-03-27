На Кубани десантный батальон уничтожил лагерь "диверсантов"

На Кубани более тысячи десантников (по численности соответствует батальону ВДВ) приняли участие в учениях, которые развернулись в регионе, сообщили в пресс-службе ВДВ.

Кроме этого, в полевом выходе были задействованы около 70 единиц техники.

По плану учений в одном из лесных массивов на Кубани потенциальный противник - группа "диверсантов" - создал специальный учебный лагерь для подготовки бойцов. Спецназовцы ВДВ сначала провели разведку рядом с лагерем, используя беспилотник, а затем в район боевой операции на вертолете Ми-8АМТШ "Терминатор" перебросили несколько групп спецназа.

Во время активной фазы учений основные силы десантников на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" блокировали и уничтожили "диверсантов".

Юрий Гень (Краснодарский край)