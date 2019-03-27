Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев, меры по защите военнослужащих принимаются серьезные, но трагические инциденты в зоне военных действий исключить никогда нельзя.
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля в результате нападения террористов, сообщили в Минобороны РФ.
Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.
Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.
Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента республики Башара Асада. Весной следующего года президент РФ Владимир Путин вывел основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения задач. Сейчас в арабской республике базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.
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