Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны

Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама.

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев, меры по защите военнослужащих принимаются серьезные, но трагические инциденты в зоне военных действий исключить никогда нельзя.

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля в результате нападения террористов, сообщили в Минобороны РФ.

Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Гибель наших военнослужащих – большая трагедия. Уверенности в том, что они погибли, не было, поиски продолжались. И вот такая горькая новость. Самым решительным образом те, кто виновен в гибели наших ребят, были наказаны, а если говорить прямо – уничтожены. Наши военнослужащие находятся в Сирии под надежной защитой, но, тем не менее, трагические инциденты могут происходить. К сожалению, полностью защитить жизнь в зоне боевых действий нельзя. Однако нужно отметить, что меры по защите наших военнослужащих принимаются самые серьезные", – сказал Владимир Богатырев.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента республики Башара Асада. Весной следующего года президент РФ Владимир Путин вывел основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения задач. Сейчас в арабской республике базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.