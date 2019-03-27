Залповый пуск системы ПРО США показали в ролике

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Агентство по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона 25 марта провело первое успешное испытание, в ходе которого для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) были задействованы две противоракеты. Соответствующее видео доступно в Twitter.

Предназначенная для ликвидации МБР была запущена с Маршалловых островов в Тихом океане. Противоракеты стартовали с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Расстояние между пунктами пусков МБР и перехватчиков составляет 6,5 тысячи километров.

Пентагон официально сообщил, что первая противоракета уничтожила головную часть МБР, тогда как вторая, проведя селекцию "оставшихся обломков и других объектов в воздухе", выбрала и поразила "следующий с точки зрения представляемой угрозы объект".

Согласно Bloomberg, целью испытаний было имитирование уничтожения МБР, запущенной Ираном или Северной Кореей в сторону США.

Предыдущее испытание американской системы ПРО GMD (Ground-Based Midcourse Defense) состоялось 30 мая 2017 года.