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27.03.2019
Lenta.ru

Sikorsky испытал скоростной вертолет

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Youtube / SB1 Defiant

На американском аэродроме Уэст-Пальм-Бич (Флорида) в марте состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ходе испытаний полет вертолета продолжался полчаса, в течение которых машина совершила несколько маневров.

Максимальная взлетная масса SB>1 Defiant составляет 14,5 тонны. Крейсерская скорость летательного аппарата равна 460 километров в час. Машина вмещает до 18 человек.

SB>1 Defiant в рамках программы создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта FVL (Future Vertical Lift), предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.

В марте сообщалось, что российский ударный вертолет Ми-28НМ получит современную управляемую ракету "изделие 305".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Defiant SB1
Ми-28Н
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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