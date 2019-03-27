Sikorsky испытал скоростной вертолет

Youtube / SB1 Defiant

На американском аэродроме Уэст-Пальм-Бич (Флорида) в марте состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ходе испытаний полет вертолета продолжался полчаса, в течение которых машина совершила несколько маневров.

Максимальная взлетная масса SB>1 Defiant составляет 14,5 тонны. Крейсерская скорость летательного аппарата равна 460 километров в час. Машина вмещает до 18 человек.

SB>1 Defiant в рамках программы создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта FVL (Future Vertical Lift), предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.

В марте сообщалось, что российский ударный вертолет Ми-28НМ получит современную управляемую ракету "изделие 305".