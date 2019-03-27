NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) приняло решение отменить первый в истории выход двух женщин в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Об этом говорится на сайте NASA, где отмечается, что причина в нехватке подходящего скафандра.

Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох должны были вместе выйти в космос 29 марта. Однако во время первого выхода Макклейнн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера. Изготовить быстро второй такой же не успевают.

"Ник Хейг и Кристина Кох сейчас готовятся к проведению второго выхода в космос 29 марта, в ходе которого продолжат начатые работы с солнечными батареями", - сказали в NASA.