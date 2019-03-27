Конгресс США "ограничил" поставки российского газа в Европу

В США начали продвигать новый законопроект, направленный на противодействие России в плане энергопоставок в страны Европы. Первыми данный документ уже приняли в палате представителей Конгресса США, сообщает "РИА Новости".

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Новый законопроект назван вкратце "Закон 2019 года об европейской энергетической безопасности и диверсификации" и призван "укрепить сотрудничество учреждений США с целью убедить страны Европы пересмотреть источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности". За принятие данного законопроекта проголосовал 391 американский конгрессмен, против выступили всего 24.

Согласно тексту нового документа, законопроект должен сократить зависимость европейских стран от поставок российского газа, всячески поощрять инвестиции американских фирм в энергоструктуры Европы, увеличивать экспорт энергии и технологий из США. По мнению конгрессменов США, строящиеся российские газопроводы увеличивают зависимость Европы от Москвы.

В случае принятия нового законопроекта, все положения документа становятся целью внешней политики США и поддерживаются усилиями американских дипломатов. Для реализации усилий, направленных на ограничение российского присутствия на энергорынке Европы, а также продвижения на него американских энергоносителей, гарантируется прямая поддержка Вашингтона.

Данный законопроект должны утвердить в американском Сенатом и далее он должен быть подписан президентом США, после чего он превратиться в закон и будет обязательным для исполнения американскими дипломатами.