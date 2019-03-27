Войти
27.03.2019
Военное обозрение

Конгресс США "ограничил" поставки российского газа в Европу

439
0
-2

В США начали продвигать новый законопроект, направленный на противодействие России в плане энергопоставок в страны Европы. Первыми данный документ уже приняли в палате представителей Конгресса США, сообщает "РИА Новости".

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Новый законопроект назван вкратце "Закон 2019 года об европейской энергетической безопасности и диверсификации" и призван "укрепить сотрудничество учреждений США с целью убедить страны Европы пересмотреть источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности". За принятие данного законопроекта проголосовал 391 американский конгрессмен, против выступили всего 24.

Согласно тексту нового документа, законопроект должен сократить зависимость европейских стран от поставок российского газа, всячески поощрять инвестиции американских фирм в энергоструктуры Европы, увеличивать экспорт энергии и технологий из США. По мнению конгрессменов США, строящиеся российские газопроводы увеличивают зависимость Европы от Москвы.

В случае принятия нового законопроекта, все положения документа становятся целью внешней политики США и поддерживаются усилиями американских дипломатов. Для реализации усилий, направленных на ограничение российского присутствия на энергорынке Европы, а также продвижения на него американских энергоносителей, гарантируется прямая поддержка Вашингтона.

Данный законопроект должны утвердить в американском Сенатом и далее он должен быть подписан президентом США, после чего он превратиться в закон и будет обязательным для исполнения американскими дипломатами.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
06.03.2018
Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
14.11.2017
В ФСВТС назвали вбросом информацию об американских экспертах на "Чакре"
15.03.2017
Астронавт Джозеф Акаба полетит на МКС в сентябре за счет долгов РКК "Энергия"
24.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Западной Европы по периоду 2003-2010 гг. входят США, Германия и Швеция
11.04.2011
Корейский ОБТ XK2 Black Panther - заявка на лидерство
05.03.2009
Компания Superjet International открыла в Москве представительство для продвижения самолетов Sukhoi Superjet 100 в России и СНГ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот