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27.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Страны Юго-Восточной Азии заинтересовались российскими подлодками

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Подводная лодка "Амур-1650"
Подводная лодка "Амур-1650".
Источник изображения: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

Россия обсуждает поставки неатомных субмарин "Амур-1650" в страны Юго-Восточной Азии, сообщил гендиректор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.

"Страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к подлодкам проекта 677, потому что это самая современная подлодка в мире с характеристиками, которые доказаны уже в морских испытаниях", – цитирует ТАСС Вильнита.

Гендиректор не уточнил, какие именно страны интересуются российскими подлодками. Однако, по его словам, Россия ведет активные переговоры по российским субмаринам и вскоре заключит контракт.

Подводная лодка проекта "Амур-1650" является экспортной версией подлодок типа "Лада". Она оснащена радиоэлектронным вооружением нового поколения, использующим достижения мировой радиоэлектроники последних лет. Кроме того, субмарина вооружена ракетными комплексами Club, которые являются версией комплекса "Калибр" для зарубежных заказчиков.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, из чего состоит подводный флот России.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Амур-1650
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
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