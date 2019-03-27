ВВС Индии приняли на вооружение первые вертолеты CH-47F(I) "Чинук"

ЦАМТО, 26 марта. В ходе церемонии, состоявшейся 25 марта в Чандигархе на базе 126-й вертолетной эскадрильи, Командование ВВС Индии приняло на вооружение первые четыре из 15 заказанных тяжелых транспортных вертолета CH-47F(I) "Чинук".

Как сообщает India Today со ссылкой на главнокомандующего ВВС Индии главного маршала авиации Бирендера Сингха Дханоа (Birender Singh Dhanoa), "Чинук" предоставят Военно-воздушным силам возможности, которыми они ранее не обладали. Вертолеты закупались с рядом специфических усовершенствований для ВС Индии и могут выполнять задачи даже ночью.

Помимо подразделения в Чандигархе, ВВС намерены создать еще одно формирование тяжелых вертолетов в Динжане (штат Ассам, недалеко от спорного участка границы Индии с Китаем). Как планируется, полученные CH-47F(I) будут применяться для поддержки действий нового 17-го горного ударного корпуса СВ Индии, который в настоящее время разворачивается вдоль спорной 4057-км границы Индии с Китаем.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. CH-47F приобретены по прямому коммерческому контракту с Boeing, стоимость которого оценивается в 1,1 млрд. долл. Контракт на покупку СН-47F "Чинук" включает опцион на поставку 7 дополнительных машин. В соответствии с условиями продажи, Boeing обеспечит выполнение офсетных соглашений на сумму, равную 30% стоимости продажи.

Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения, но компания Boeing ускорила поставку на 4 недели. Церемония передачи Индии первого из 15 заказанных вертолета CH-47F(I) "Чинук" состоялась 31 января 2019 года на предприятии Boeing в Филадельфии. Первые 4 вертолета CH-47F(I) "Чинук" были доставлены в порт Мундра в Гуджарате 10 февраля. После повторной сборки и испытаний в различных, в т.ч. экстремальных условиях, вертолеты были доставлены в Чандигарх.

По информации Boeing, оставшиеся 11 CH-47F(I) будут поставлены ВВС Индии аналогичным образом к марту 2020 года.

Индия стала 19-й страной, которая принимает на вооружение CH-47 "Чинук". По данным Jane's Defence Weekly, для размещения "Чинук" ВВС Индии расширили вертолетную базу, предназначенную для размещения Ми-26, в рамках программы стоимостью 1,5 млрд. рупий (20,9 млн. долл.).