Войти
27.03.2019
ЦАМТО

ВВС Индии приняли на вооружение первые вертолеты CH-47F(I) "Чинук"

360
0
-1
Источник изображения: Фото: economictimes.indiatimes.com

ЦАМТО, 26 марта. В ходе церемонии, состоявшейся 25 марта в Чандигархе на базе 126-й вертолетной эскадрильи, Командование ВВС Индии приняло на вооружение первые четыре из 15 заказанных тяжелых транспортных вертолета CH-47F(I) "Чинук".

Как сообщает India Today со ссылкой на главнокомандующего ВВС Индии главного маршала авиации Бирендера Сингха Дханоа (Birender Singh Dhanoa), "Чинук" предоставят Военно-воздушным силам возможности, которыми они ранее не обладали. Вертолеты закупались с рядом специфических усовершенствований для ВС Индии и могут выполнять задачи даже ночью.

Помимо подразделения в Чандигархе, ВВС намерены создать еще одно формирование тяжелых вертолетов в Динжане (штат Ассам, недалеко от спорного участка границы Индии с Китаем). Как планируется, полученные CH-47F(I) будут применяться для поддержки действий нового 17-го горного ударного корпуса СВ Индии, который в настоящее время разворачивается вдоль спорной 4057-км границы Индии с Китаем.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. CH-47F приобретены по прямому коммерческому контракту с Boeing, стоимость которого оценивается в 1,1 млрд. долл. Контракт на покупку СН-47F "Чинук" включает опцион на поставку 7 дополнительных машин. В соответствии с условиями продажи, Boeing обеспечит выполнение офсетных соглашений на сумму, равную 30% стоимости продажи.

Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения, но компания Boeing ускорила поставку на 4 недели. Церемония передачи Индии первого из 15 заказанных вертолета CH-47F(I) "Чинук" состоялась 31 января 2019 года на предприятии Boeing в Филадельфии. Первые 4 вертолета CH-47F(I) "Чинук" были доставлены в порт Мундра в Гуджарате 10 февраля. После повторной сборки и испытаний в различных, в т.ч. экстремальных условиях, вертолеты были доставлены в Чандигарх.

По информации Boeing, оставшиеся 11 CH-47F(I) будут поставлены ВВС Индии аналогичным образом к марту 2020 года.

Индия стала 19-й страной, которая принимает на вооружение CH-47 "Чинук". По данным Jane's Defence Weekly, для размещения "Чинук" ВВС Индии расширили вертолетную базу, предназначенную для размещения Ми-26, в рамках программы стоимостью 1,5 млрд. рупий (20,9 млн. долл.).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Ми-26
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.05.2015
Достигая потолка
14.06.2013
Ил-76 не нужен Индии
26.12.2012
Дальше будет трудней
27.10.2011
"Ночной охотник" промахнулся
23.05.2011
Консолидация вертолетостроения в России завершена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот