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27.03.2019
ТАСС

Страны Юго-Восточной Азии обсуждают с Россией покупку субмарин "Амур-1650"

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Модель неатомной подводной лодки проекта 677Э (шифр "Амур 1650") разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" с воздухонезависимой энергетической установкой
Модель неатомной подводной лодки проекта 677Э (шифр "Амур 1650") разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" с воздухонезависимой энергетической установкой.
Источник изображения: Никита Григорьев / flotprom.ru

Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит не уточнил, какие именно страны интересуются российскими подлодками

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 26 марта. /ТАСС/. Россия обсуждает с рядом стран Юго-Восточной Азии возможные поставки неатомных субмарин "Амур-1650", которые являются экспортной версией подлодок типа "Лада". Об этом сообщил ТАСС во вторник на выставке LIMA 2019 генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.

"Страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к подлодкам проекта 677, потому что это самая современная подлодка в мире с характеристиками, которые доказаны уже в морских испытаниях", - сказал Вильнит. "Россия ведет предконтрактную работу с рядом стран Юго-Восточной Азии по этим подлодкам", - продолжил он.

Собеседник агентства не назвал страны, которые интересуются российскими субмаринами, но назвал переговоры "активными и эффективными" и подчеркнул большой экспортный потенциал этих подлодок.

Неатомные подводные лодки "Амур-1650" являются экспортной версией субмарин проекта 677 ("Лада"), разработанных конструкторским бюро "Рубин". Они вооружены, в частности, ракетными комплексами Club - версией комплекса "Калибр" для зарубежных заказчиков. Субмарины этого типа должны получить воздухонезависимую энергетическую установку.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Малайзия
Россия
Продукция
Амур-1650
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
ВНЭУ
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