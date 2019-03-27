Страны Юго-Восточной Азии обсуждают с Россией покупку субмарин "Амур-1650"

Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит не уточнил, какие именно страны интересуются российскими подлодками

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 26 марта. /ТАСС/. Россия обсуждает с рядом стран Юго-Восточной Азии возможные поставки неатомных субмарин "Амур-1650", которые являются экспортной версией подлодок типа "Лада". Об этом сообщил ТАСС во вторник на выставке LIMA 2019 генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.

"Страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к подлодкам проекта 677, потому что это самая современная подлодка в мире с характеристиками, которые доказаны уже в морских испытаниях", - сказал Вильнит. "Россия ведет предконтрактную работу с рядом стран Юго-Восточной Азии по этим подлодкам", - продолжил он.

Собеседник агентства не назвал страны, которые интересуются российскими субмаринами, но назвал переговоры "активными и эффективными" и подчеркнул большой экспортный потенциал этих подлодок.

Неатомные подводные лодки "Амур-1650" являются экспортной версией субмарин проекта 677 ("Лада"), разработанных конструкторским бюро "Рубин". Они вооружены, в частности, ракетными комплексами Club - версией комплекса "Калибр" для зарубежных заказчиков. Субмарины этого типа должны получить воздухонезависимую энергетическую установку.