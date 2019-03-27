ЦАМТО, 26 марта. Малайзия интересуется приобретением российских средств ПВО, сообщил в интервью "РИА Новости" руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке LIMA 2019 Виктор Кладов.

"Поэтому мы и демонстрируем здесь средства ПВО, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" морского базирования. Флот у них прибрежный, для таких небольших кораблей это идеальное средство ПВО, оно же может прикрыть базы ВМС и ВВС", – сказал В.Кладов, отвечая на вопрос, какое российское оружие интересует Малайзию.

Он подчеркнул, что вопросами ПВО страна интересуется давно, отмечает агентство.

"Раньше мы уже им поставили ПЗРК "Игла", интересовались они и ЗРК среднего радиуса действия типа "Бук". В целом, интерес к нашим средствам ПВО большой. У нас, как всегда, идеальное сочетание "цена-качество", "цена-эффективность". Тем более, это оружие сегодня хорошо показало себя в боевых условиях", – цитирует "РИА Новости" В.Кладова.