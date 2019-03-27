В Ростехе рассказали об интересе Малайзии к российским средствам ПВО

Посетители у самоходной огневой установки 9А317Э из состава зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017.

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малайзия интересуется приобретением российских средств ПВО, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Выставка LIMA-2019 проходит в Лангкави с 26 по 30 марта.

"Это средства ПВО, поэтому и демонстрируем здесь зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" морского базирования. Флот у них прибрежный, для таких небольших кораблей это идеальное средство ПВО, оно же может прикрыть базы ВМС и ВВС", - сказал Кладов, отвечая на вопрос, какое российское оружие интересует Малайзию.

Он подчеркнул, что вопросами ПВО страна интересуется давно.

"Раньше мы уже им поставили ПЗРК "Игла", интересовались они и ЗРК среднего радиуса действия типа "Бук". Короче, интерес к нашим средствам ПВО большой. У нас, как всегда, идеальное сочетание цена-качество, цена-эффективность. Тем более это оружие сегодня хорошо показало себя в боевых условиях", - сказал Кладов.