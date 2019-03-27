Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
Сотрудники Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность около 28 тысяч объектов, подлежащих обязательной охране, рассказал в интервью РИА Новости директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.
"Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность около 28 тысяч объектов, подлежащих обязательной охране, и учреждений, которые не имеют права пользоваться услугами частных предприятий безопасности", - рассказал собеседник агентства.
Речь идет, как объяснил Золотов, о предприятиях топливно-энергетического комплекса, музеях и библиотеках, музеях-заповедниках, объектах, представляющих историческую и культурную ценность, всероссийских и международных детских центрах, учреждениях Центрального Банка России, зданиях судов и органов прокуратуры, следственного комитета, и ряда других.
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