Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность около 28 тысяч объектов, подлежащих обязательной охране, рассказал в интервью РИА Новости директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

"Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность около 28 тысяч объектов, подлежащих обязательной охране, и учреждений, которые не имеют права пользоваться услугами частных предприятий безопасности", - рассказал собеседник агентства.

Речь идет, как объяснил Золотов, о предприятиях топливно-энергетического комплекса, музеях и библиотеках, музеях-заповедниках, объектах, представляющих историческую и культурную ценность, всероссийских и международных детских центрах, учреждениях Центрального Банка России, зданиях судов и органов прокуратуры, следственного комитета, и ряда других.