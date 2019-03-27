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27.03.2019
РИА Новости

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

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Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Подразделение располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории, отметил он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением на полгода.

Запуск поездов запланирован на декабрь 2019-го. В воскресенье строители установили все пролеты железнодорожной части.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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1 комментарий
№1
27.03.2019 10:44
Для охраны моста одного батальона ( 600 человек ) более чем достаточно
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