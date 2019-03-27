Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Подразделение располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории, отметил он.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением на полгода.
Запуск поездов запланирован на декабрь 2019-го. В воскресенье строители установили все пролеты железнодорожной части.
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