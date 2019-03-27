В "Росгвардии" рассказали об успехах в борьбе с терроризмом
Бойцы Росгвардии во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бойцы спецподразделений Росгвардии совместно с коллегами из других силовых структур за три года нейтрализовали 200 террористов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами, рассказал в интервью РИА Новости директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
"Совместно с коллегами из других силовых структур бойцы спецподразделений Росгвардии за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами", - рассказал он.
Противодействие террористическим угрозам остается одним из важнейших направлений работы Росгвардии, заявил Золотов.
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