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27.03.2019
Известия.ru

Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 57 миль (91 км) на южной границе США.

Это следует из уведомления о перепрограммировании бюджета Пентагона, отправленное в конгресс США в понедельник и полученное телеканалом CNN. Участок стены возведут между городами Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).

Пентагон уполномочил Инженерный корпус армии вечером в понедельник, 25 марта, приступить к планированию проекта. Стена должна блокировать контрабанду наркотиков на территорию США и помочь в борьбе с нелегалами.

Часть финансов пойдет на улучшение пограничной инфраструктуры, отмечает "Газета.ру".

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Глава государства пошел на компромисс с конгрессменами. Он согласился подписать закон о бюджете, но решил получить дополнительное финансирование для сооружения стены, введя режим чрезвычайного положения в пограничных районах. 27 февраля палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП.

14 марта сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Персоны
Трамп Дональд
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