Из засады: как убили троих российских военных в Сирии

Минобороны: трое российских военных погибли в Сирии

Трое российских военнослужащих погибли в бою с боевиками в Сирии, сообщает Минобороны. В конце февраля на автомобиль, в котором ехали солдаты, напала банда террористов, военные были убиты на месте. Вскоре после этого наземные силы и самолеты ВКС обнаружили группу из 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, и уничтожили ее.

В конце февраля в Сирии погибли три российских военнослужащих. О трагическом инциденте сообщает Министерство обороны, передает НСН.

Военные изначально были объявлены пропавшими без вести. Как оказалось, автомобиль УАЗ, на котором они ехали по провинции Дейр-эз-Зор, возвращаясь с гуманитарной миссии, попал в засаду боевиков. В завязавшемся бою с террористами военнослужащие погибли на месте.

Самолеты Воздушно-Космических сил России и сухопутные силы после поисковой операции обнаружили и ликвидировали группу из 30 боевиков, причастных к гибели российских военных. В ведомстве отметили, что "непрерывные поиски проводились с момента поступления данных об исчезновении военных", передает ФАН.

Тела погибших военнослужащих были доставлены в Россию. Известно, что один из них служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

Погибшими могут быть майор Сухроб Каримов и два полковника. Об их исчезновении в Дейр-эз-Зоре сообщала ранее "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на одного из родственников. Каримова командировали в Сирию как военного переводчика.

При этом отмечается, что ДНК останков, доставленных в Россию, не совпадают с ДНК майора.

В начале февраля СМИ сообщили о смерти 25-летнего офицера ВДВ Максима Плетнева. Он погиб 31 января, выполняя в Сирии боевое задание. В январе же погиб младший сержант Андраник Арустамян - случайно опрокинув минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула. Взорвались четыре мины, убившие младшего сержанта.

Минобороны не комментировало информацию о гибели Плетнева и Арустамяна.

В конце сентября 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что

безвозвратные потери России за три года военной кампании в Сирии составили 112 человек.

"На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20", - опубликовала слова сенатора его пресс-служба. Заявление было опубликовано в связи с третьей годовщиной начала операции России в Сирии.

Потери в технике незначительны: 8 самолетов, 7 вертолетов и "возможно, 1-2 бронетранспортера и бронеавтомобиль", добавил Бондарев.

Для сравнения сенатор напомнил о потерях ВС СССР в Афганистане, где за первые три года войны погибли 4,8 тыс. военнослужащих, были потеряны около 60 танков, не меньше 400 БТР, БМП, БРМД, а также 15 самолетов и 97 вертолетов.

Кроме того, Бондарев привел сравнение с потерями коалиции во главе с США во время активной фазы кампании в Ираке - с 2003 по 2006 год. Тогда союзники, по словам сенатора, потеряли более 2,5 тыс. военнослужащих, два десятка танков M1 "Абрамс", несколько десятков бронетранспортеров, порядка 50 бронемашин пехоты "Брэдли", 15 самолетов и около 80 ударных и транспортных вертолетов.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Эта операция стала первой с момента распада Советского Союза, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами бывшего СССР. Первым командующим стал генерал-полковник Александр Дворников.

Вступление России в конфликт позволило радикальным образом развернуть направление и характер военных действий.

К началу 2018 года стало понятно, что коалиция сил, ведомая Россией (Сирия, Иран и разнообразные местные ополчения), уже близка к выполнению своих главных военно-стратегических задач. Этот военный успех привел к достижению политических преимуществ и установлению политического соглашения на российских условиях, заявляли российские власти.

Боевые действия российской армии в Сирии были активно использованы как полигон для испытания новых боевых платформ и систем вооружений. Благодаря регулярным ротациям, сирийская кампания оказала огромное влияние на повышение опытности личного состава российских Вооруженных сил, отметили в Минобороны.

11 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим объявил о завершении боевых действий и выводе российских войск из Сирии и в тот же день отдал приказ министру обороны генералу армии Сергею Шойгу о выводе основной части сил и средств российской группировки войск. Первые подразделения вернулись к местам дислокации на территории России 12 декабря, окончательно операция по выводу завершилась 22 декабря того же года.

Иван Апулеев