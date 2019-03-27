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27.03.2019
Военное обозрение

Россия отдаст Таджикистану два военных городка

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Россия и Таджикистан окончательно договорились о размерах компенсации за пребывание на территории страны российской 201-й военной базы. Вместо ежегодных денежных выплат Минобороны РФ безвозмездно передаст правительству республики два военных городка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект передачи имущества.

Источник изображения: Минобороны РФ

Министерство обороны России договорилось с правительством Таджикистана о компенсации за бесплатно полученные от республики в свое время земли, на которых располагаются подразделения 201-ой военной базы. Вместо арендной платы, которая составляет ежегодно около 6 млрд. рублей, было принято решение о передаче Таджикистану двух военных городков, которые стоят пустыми после сокращения 201-ой дивизии до размеров военной базы.

Согласно проекту передачи имущества Таджикистан получает военный городок в городе Куляб Хатлонской области, покинутый российской армией в 2015 году и военный городок в Бохтаре (до 2018 года — город Курган-Тюбе) Хатлонской области. Оба городка передаются вместе с землями, всем имуществом, включая инженерную инфраструктуру.

По мнению военных экспертов, передача неиспользуемой недвижимости в обмен на пребывание - оптимальный вариант для России. С передачей недвижимости, ранее висевшей на балансе базы, российские подразделения будут сосредоточены в одном месте - в районе Душанбе, а не разбросаны по территории республики.

Согласно ранее подписанным договорам российская база может находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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