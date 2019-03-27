Войти
27.03.2019
Военное обозрение

Северные бригады получили на вооружение арктические бульдозеры

401
0
+2

Подразделения арктической группировки, прикрывающие русский Север, получили на вооружение специальные бронированные бульдозеры, приспособленные к работе в северных условиях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник изображения: Уралвагонзавод

Специальные бронированные бульдозеры поступили на вооружение арктических бригад, пишет издание. Решение о вводе в состав подразделений спецтехники было принято по итогам спецоперации в Сирии. Такая техника не только поможет при ведении боевых действий, но также может использоваться и в мирное время для чистки дорог и т.д.

Источник изображения: Уралвагонзавод

Машина, разработанная для Минобороны, по основным характеристикам не отличается от гражданских образцов. Основным отличием является бронирование бульдозера, позволяющее применять его при ведении боевых действий. Место водителя находится в бронированной капсуле, также броней защищен капот машины. Броня 20 мм, способна защитить от пуль и осколков, кабина оборудована бронестеклами. Бульдозер весит более 20 т, скорость — 10 км/ч. Доработанный специально для Арктики бульдозер способен работать при температуре от +45 до –60 градусов.

Также для улучшения защиты на бульдозер могут быть установлены противокамулятивные решетки и другие элементы защиты.

По словам военных экспертов, хоть в Арктике нет завалов и баррикад, такая техника будет необходима для прокладывания дорог, расчистки заносов и т.д.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
06.06.2016
«Сирия доказывает актуальность танков в городских боях»
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 11:14
  • 2
Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля