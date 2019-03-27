Северные бригады получили на вооружение арктические бульдозеры

Подразделения арктической группировки, прикрывающие русский Север, получили на вооружение специальные бронированные бульдозеры, приспособленные к работе в северных условиях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник изображения: Уралвагонзавод

Специальные бронированные бульдозеры поступили на вооружение арктических бригад, пишет издание. Решение о вводе в состав подразделений спецтехники было принято по итогам спецоперации в Сирии. Такая техника не только поможет при ведении боевых действий, но также может использоваться и в мирное время для чистки дорог и т.д.

Источник изображения: Уралвагонзавод

Машина, разработанная для Минобороны, по основным характеристикам не отличается от гражданских образцов. Основным отличием является бронирование бульдозера, позволяющее применять его при ведении боевых действий. Место водителя находится в бронированной капсуле, также броней защищен капот машины. Броня 20 мм, способна защитить от пуль и осколков, кабина оборудована бронестеклами. Бульдозер весит более 20 т, скорость — 10 км/ч. Доработанный специально для Арктики бульдозер способен работать при температуре от +45 до –60 градусов.

Также для улучшения защиты на бульдозер могут быть установлены противокамулятивные решетки и другие элементы защиты.

По словам военных экспертов, хоть в Арктике нет завалов и баррикад, такая техника будет необходима для прокладывания дорог, расчистки заносов и т.д.