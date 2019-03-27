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27.03.2019
Военное обозрение

Статью СМИ США о "нежизнеспособном проекте" Су-57 прокомментировали в Индии

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Американскому изданию National Interest не дают покоя разработки Россией новейшего истребителя Су-57. При этом в NI никак не могут определиться с собственной позицией по этому российскому истребителю пятого поколения. То его называют "выдающимся", то находят немалое число недостатков, то объявляют сам проект провальным.

Источник изображения: Минобороны РФ

В новом материале заявлено, что программа многоцелевых истребителей Су-57 "движется в никуда".

В статье заявлено, что "какой бы ни была большой Россия, но если её ВВП сопоставим с австралийским, она не может одновременно играть роль сверхдержавы, вести затяжную войну в Сирии и разрабатывать истребитель-невидимку".

При этом утверждается, что некие западные аналитики пришли к выводу о "невозможности поставить в строй Су-57 ранее 2027 года". Для западных СМИ 2027 год – это некая мистическая дата. Не ранее этого года, как было заявлено в эфире американского телеканала CNBC, в России будет поставлен на вооружение "Посейдон".

Из материала:

Программа Су-57 изначально была нежизнеспособной.

Далее в материале рассказывается о "неправильной" реорганизациях в российском авиастроении, об отсутствии иностранных инвесторов, о структурах управления, "навязанных Путиным". Якобы именно эти структуры "подорвали международное сотрудничество" по проекту истребителя 5-го поколения. Явный намёк на ситуацию с Индией.

В статье сообщается, что в задачи Кремля входит создание положительного образа Су-57 на фоне его сравнения, например, с F-22.

В Индии обратили внимание на эту статью в американском СМИ и прокомментировали её. Комментарий эксперта к перепечатке статьи NI в одном из профильных индийских блогов - ниже.

Эксперт:

Если вы находитесь под действием хитрой американской пропаганды, то Су-57 не для вас. А вот если вам действительно нужен скоростной маневренный истребитель, способный выполнять функции бомбардировщика, то стоит подумать об этом российском самолёте.

Источник изображения: Минобороны РФ

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Страны
Австpалия
Индия
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
P-8 Poseidon
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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