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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия предлагает Вьетнаму новую бронетехнику и системы ПВО - ФСВТС

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Танк Т-90С
Один из танков Т-90С первой партии, доставленной во Вьетнам, декабрь 2018 года.
Источник изображения: www.facebook.com/WarComissar

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия готова предложить Вьетнаму новую бронетехнику и системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"Что касается перспективных тем сотрудничества, вьетнамская сторона проявляет стабильный интерес к российской бронетанковой технике и системам противовоздушной обороны", - сказал М.Петухов, отвечая на вопрос, обсуждаются ли с Вьетнамом новые контракты на поставку танков и боевых машин пехоты, а также систем ПВО С-400.

"Вьетнам - наш стратегический партнер, и мы готовы активизировать сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал М.Петухов на оборонной выставке "ЛИМА-2019" в Малайзии.

Ранее во вторник М.Петухов сообщил "Интерфаксу", что Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90.

М.Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке "ЛИМА - 2019" в Малайзии.

Вьетнам - один из ключевых партнеров России в сфере ВТС.

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Страны
Вьетнам
Малайзия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Компании
ФСВТС РФ
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