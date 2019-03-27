Россия предлагает Вьетнаму новую бронетехнику и системы ПВО - ФСВТС
Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия готова предложить Вьетнаму новую бронетехнику и системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.
"Что касается перспективных тем сотрудничества, вьетнамская сторона проявляет стабильный интерес к российской бронетанковой технике и системам противовоздушной обороны", - сказал М.Петухов, отвечая на вопрос, обсуждаются ли с Вьетнамом новые контракты на поставку танков и боевых машин пехоты, а также систем ПВО С-400.
"Вьетнам - наш стратегический партнер, и мы готовы активизировать сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал М.Петухов на оборонной выставке "ЛИМА-2019" в Малайзии.
Ранее во вторник М.Петухов сообщил "Интерфаксу", что Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90.
М.Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке "ЛИМА - 2019" в Малайзии.
Вьетнам - один из ключевых партнеров России в сфере ВТС.
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