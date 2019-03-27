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27.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший истребитель Су-57

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Источник изображения: vk.com/mil

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду многофункиональный истребитель пятого поколения Су-57.

Глава ОАК рассказал, что премьер-министру Малайзии показали "Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию, ну и, конечно, наша главная новинка – это самолет пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но, я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает", передает ТАСС.

Кроме того, по словам главы ОАК, Россия предлагает продукты, связанные с модернизацией существующих самолетов.

Ранее планировалось, что премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне Ле Бурже.

Напомним, как отмечал президент России Владимир Путин, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим военным самолетом в мире.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Су-30
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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