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27.03.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили об интересе стран Азии к российским С-300 и С-400

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Боевые стрельбы ЗРС С-300
Боевые стрельбы ЗРС С-300.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Замдиректора службы Михаил Петухов при этом отметил, что "до конкретных крупных проектов дело пока не дошло"

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 26 марта. /ТАСС/. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в приобретении российских зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Об этом сообщил во вторник сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

"Безусловно, страны АТР хотят располагать современными российскими средствами противовоздушной обороны (системами С-300 и С-400) и выражают заинтересованность в их приобретении, но до конкретных крупных проектов дело пока не дошло", - сказал Петухов.

Он подчеркнул, что серьезные проекты в этой области требую значительного бюджета, а с этим у потенциальных заказчиков часто возникают проблемы.

С-300 - семейство из более чем пятнадцати вариантов ЗРС, предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе, созданных с использованием технологии обеспечения малозаметности "стелс"), баллистических и крылатых ракет. В странах АТР система стоит на вооружении в Китае и Вьетнаме.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Из стран АТР система поставлялась только в Китай.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Вьетнам
Китай
Малайзия
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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