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27.03.2019
РИА Новости

В КНР появится сеть центров для ремонта вертолетов российского производства

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ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Сервисные вертолетные центры будут создаваться на территории Китая в зависимости от типа вертолета и ведомственной принадлежности, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Выставка LIMA-2019 пройдёт в Лангкави (Малайзия) с 26 по 30 марта.

"В Китае будут созданы несколько сервисных центров для вертолетов. В Ченду сертифицируется авиазавод для ремонта военно-транспортных вертолетов. Есть проект создания центра в Тяньцзине. Там уже согласован проект генерального контракта, его подписание ожидается в ближайшее время. Есть проект в Шеньчжэне", - сказал Кладов.

По его словам, в Китае будут создаваться различные центры под разные типы вертолетов.

"Если к примеру ВМС эксплуатируют Ка-31, значит нужно в Шанхае, на побережье, создавать центр по ремонту и сервису данных вертолетов. Так постепенно будет сформирована сеть техцентров под разные типы вертолетов. У них будет различная ведомственная принадлежность", - сказал Кладов.

В настоящее время в Китае эксплуатируется порядка 300 вертолетов российского (советского) производства.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Малайзия
Россия
Продукция
Ка-31
Компании
Ростех
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