Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости. Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.

Премьер внимательно осмотрел всю экспозицию ОАК, во время обхода Слюсарь делал пояснения по всей линейке представленных экспонатов.

"Мы, конечно, предлагаем все те новые продукты, связанные с модернизацией текущих самолетов, наши новые самолеты. Мы показывали господину Матахиру Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию есть перспективы, ну и, конечно, наша главная новинка - это самолет пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает", - сказал Слюсарь.