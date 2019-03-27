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27.03.2019
ТАСС

Грузовой корабль Cygnus назвали в честь погибшего астронавта NASA

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Грузовой корабль Cygnus
Грузовой корабль Cygnus.
Источник изображения: © NASA

Корабль, который отправится 17 апреля к МКС, будет носить имя Роджера Чаффи, который погиб при испытании корабля Apollo 1 27 января 1967 года

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman, который отправится 17 апреля к Международной космической станции (МКС), назван в честь астронавта NASA Роджера Чаффи, погибшего при испытании корабля Apollo 1 27 января 1967 года.

"В этом году отмечается 50-я годовщина со дня высадки на Луну членов экипажа Apollo 11. Вспоминая о той экспедиции, мы вспоминаем и о тысячах тех людей, кто пошел на жертвы во имя успеха этой программы, - указал в заявлении, размещенном в Facebook, вице-президент Northrop Grumman Фрэнк ДеМауро. - Трое из них пожертвовали жизнью во имя того, чтобы человечество достигло Луны. Это Эд Уайт, Вирджил Гриссом и Роджер Чаффи - астронавты, трагически погибшие при наземном испытании корабля Apollo 1.

Старт грузового корабля Roger Chaffee - 11-й по счету полет грузового корабля этого типа к МКС - запланирован на 17 апреля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Корабль будет состыкован с МКС вплоть до июля.

Традиция давать имена космическим кораблям в честь астронавтов существует в Northrop Grumman с 2014 года. Ранее кораблям уже давались имена астронавтов Дэвида Лоу, Дженис Восс, Дика Слейтона, Рика Хасбанда, Алана Пойндекстера, Джона Гленна и Юджина Сернана. Грузовой корабль, состыковавшийся с МКС в ноябре 2018 года, носил имя Джона Янга, совершившего полеты на кораблях Gemini, Apollo и на космических кораблях многоразового использования Space Shuttle.

Предстоящий полет корабля Roger Chaffee станет последним в рамках нынешнего контракта Northrop Grumman с NASA. По новому контракту, который будет выполняться с осени, компания обязана будет доставить на МКС 20 т грузов в ходе шести полетов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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