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27.03.2019
РИА Новости

В Екатеринбурге впервые представят уникальный комплекс разведки "Ирония"

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Военнослужащий с установкой наблюдения "Ирония". Архивное фото
Военнослужащий с установкой наблюдения "Ирония". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" в апреле впервые представят в открытом доступе гостям выставки вооружения в рамках Дня инноваций Центрального военного округа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Комплекс позволяет в режиме реального времени вести наблюдение за местностью на расстоянии до 10 километров от собственных позиций благодаря примененным системам связи компьютера, ретранслирующего сигнал с оптико-электронного прибора по закрытому радиоканалу", – говорится в сообщении. Уточняется, что "Ирония" недавно поступила по гособоронзаказу на вооружение разведывательных подразделений округа.

День инноваций ЦВО пройдет в Екатеринбурге с 5 по 6 апреля. В соответствии с решением министра обороны РФ мероприятие состоится в целях создания условий для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных Сил РФ. Планируется, что День инноваций ЦВО соберет представителей более 60 предприятий промышленности, которые предложат образцы продукции военного и другого назначения.

По данным ведомства, статическая экспозиция будет состоять из тематических разделов, посвященных био-, лазерным технологиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, медицине, средствам защиты, стрелково-пушечному вооружению.

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