Российские и белорусские десантники проводят учения в Ульяновской области

Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС Белоруссии. Архивное фото.

УЛЬЯНОВСК, 26 мар - РИА Новости. Российские и белорусские десантники во вторник заняли базовый район в условной зоне конфликта для проведения миротворческой операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Совместное учение Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций ВС Белоруссии проходит с 25 по 28 марта на базе гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Ульяновске. Всего в учениях принимают участие более 500 человек личного состава, до 100 единиц военной и специальной техники, до 20 вертолетов армейской авиации.

"Десантники на штатной технике из пункта постоянной дислокации совершили марш и заняли базовый район, где на пунктах управления приступили к формированию замысла миротворческой операции в условной зоне конфликта. На данном этапе десантники отрабатывают алгоритм действий по боевому управлению сводным подразделением", - говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие изучают вопросы практических действий при выполнении миротворческих задач в составе отряда коллективных миротворческих сил.