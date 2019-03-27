Войти
27.03.2019
РИА Новости

Российские и белорусские десантники проводят учения в Ульяновской области

377
0
-1
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС Белоруссии. Архивное фото
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС Белоруссии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

УЛЬЯНОВСК, 26 мар - РИА Новости. Российские и белорусские десантники во вторник заняли базовый район в условной зоне конфликта для проведения миротворческой операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Совместное учение Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций ВС Белоруссии проходит с 25 по 28 марта на базе гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Ульяновске. Всего в учениях принимают участие более 500 человек личного состава, до 100 единиц военной и специальной техники, до 20 вертолетов армейской авиации.

"Десантники на штатной технике из пункта постоянной дислокации совершили марш и заняли базовый район, где на пунктах управления приступили к формированию замысла миротворческой операции в условной зоне конфликта. На данном этапе десантники отрабатывают алгоритм действий по боевому управлению сводным подразделением", - говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие изучают вопросы практических действий при выполнении миротворческих задач в составе отряда коллективных миротворческих сил.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.08.2018
О роли личности в истории
01.09.2017
Военные учения России у границ ЕС пугают НАТО (Le Figaro, Франция)
09.06.2014
В ЮВО пройдут международные соревнования среди подразделений инженерных войск
11.01.2013
Мы должны создать новую национальную систему предупреждения о ракетном нападении
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
30.10.2008
ВВС РФ получат "Ночных охотников" в 2009 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот