США соберут над Землей ядерный двигатель

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона запланировало испытать на околоземной орбите демонстратор ракетного ядерного двигателя, сообщает The Aviation Week.

В качестве топлива для силовой установки предлагается использовать низкообогащенный уран, в котором содержание изотопа U-235 варьируется в пределах 5-20 процентов. Топливные элементы реактора планируется производить аддитивным способом. Полную сборку демонстратора в целях безопасности предлагается провести на околоземной орбите.

Финансирование проекта ROAR (Reactor On A Rocket) прописано в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год в размере десяти миллионов долларов.

В марте стало известно, что "Роскосмос" потребовал от "Центра Келдыша" (входит в госкорпорацию) неустойку в размере 155 миллионов рублей за просрочку исполнения государственного контракта на создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

В ноябре 2018 года "Роскосмос" показал облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой, созданием которой занимается "Центр Келдыша".