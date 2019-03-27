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27.03.2019
Lenta.ru

США соберут над Землей ядерный двигатель

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Источник изображения: Изображение: Aviationweek.com

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона запланировало испытать на околоземной орбите демонстратор ракетного ядерного двигателя, сообщает The Aviation Week.

В качестве топлива для силовой установки предлагается использовать низкообогащенный уран, в котором содержание изотопа U-235 варьируется в пределах 5-20 процентов. Топливные элементы реактора планируется производить аддитивным способом. Полную сборку демонстратора в целях безопасности предлагается провести на околоземной орбите.

Финансирование проекта ROAR (Reactor On A Rocket) прописано в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год в размере десяти миллионов долларов.

В марте стало известно, что "Роскосмос" потребовал от "Центра Келдыша" (входит в госкорпорацию) неустойку в размере 155 миллионов рублей за просрочку исполнения государственного контракта на создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

В ноябре 2018 года "Роскосмос" показал облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой, созданием которой занимается "Центр Келдыша".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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