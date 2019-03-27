Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта

Ульяновск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Российские и белорусские десантники во вторник заняли базовый район в условной зоне конфликта для проведения миротворческой операции, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Совместные учения Воздушно-десантных войск Российской Федерации и Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь проходит с 25 по 28 марта на базе гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Ульяновске", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что всего в учениях принимают участие более 500 человек личного состава, до 100 единиц военной и специальной техники, до 20 вертолетов армейской авиации

"Десантники на штатной технике из пункта постоянной дислокации совершили марш и заняли базовый район, где на пунктах управления приступили к формированию замысла миротворческой операции в условной зоне конфликта. На данном этапе десантники отрабатывают алгоритм действий по боевому управлению сводным подразделением", - сказал собеседник агентства.