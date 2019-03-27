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27.03.2019
Военное обозрение

США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле

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Очередные тревожные сводки приходят из Венесуэлы. СМИ сообщили о новом масштабном отключении света (так называемый блэкаут). Примечательно, что первым, кто прокомментировал очередной блэкаут, стал самопровозглашённый "президент" Хуан Гуайдо. По его словам, причиной отключения электроэнергии стала перегрузка в системе подстанций.

Источник изображения: YouTube

Гуайдо:

Массовое отключение электричества связано с перегрузкой в системе подстанций, к которой привёл сбой на линии Сан-Херонимо - Ла-Оркета - Ла-Ареноса.

И, пользуясь ситуацией, Гуайдо уже по традиции обвинил Николаса Мадуро в том, что тот не может справиться с ситуацией.

В то же время президент Мадуро отметил такой факт: массовые отключения электроэнергии стали происходить в Венесуэле именно в то время, когда в дела страны начали активно вмешиваться Соединённые Штаты Америки, "на нитях которых двигается самозванец, пытающийся захватить власть". Под самозванцем явно понимается г-н Гуайдо.

А в США "озаботились" тем, что назвали "военным присутствием России в Венесуэле". Так, в нижней палате конгресса одобрили сразу несколько законопроектов, которые призваны "углубить гуманитарное присутствие США в Венесуэле и противостоять растущему российскому военному присутствию в этой стране". Это официальная формулировка. Также в документе содержится фраза о необходимости "ослабления российско-венесуэльской угрозы".

Напомним, что ранее было заявлено о прибытии в Каракас 99 российских военных.

Тем временем, стоит констатировать, что США явно пытаются применять действия интервенционистского характера. Ранее в Венесуэле высказывались о том, что блэкаут – дело рук американских хакеров, а также саботаж со стороны тех работников энергопредприятий Боливарианской Республики, которые получили деньги за диверсии от оппозиции, которая сама финансируется Штатами. Причём финансирование идёт за счёт передачи г-ну Гуайдо тех средств самой Венесуэлы, которые ранее были заморожены Вашингтоном.

Складывается впечатление, что Вашингтон делает всё для того, чтобы Россия "воспользовалась американским демократическим опытом" в той же Венесуэле и не признала итогов грядущих выборов на Украине, одновременно объявив президентом того, кто наиболее лоялен Москве.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Украина
Проекты
ИТ
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