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27.03.2019
Военное обозрение

В США сообщили об испытаниях системы ПРО в округе Санта-Барбара

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Агентство по противоракетной обороне США сообщает о проведении испытательных пусков ракет (в американской версии – "противоракет"). Американские СМИ публикуют определённые подробности испытаний.

Источник изображения: YouTube

В частности, сообщается, что были запущены две противоракеты, которые использовались для перехвата цели в виде МБР. Пуски ракет системы ПРО осуществлялись из района расположения американской базы Ванденберг (округ Санта-Барбара, штат Калифорния). Эта база состоит в числе объектов военно-воздушных сил США.

Обе ракеты, если верить сообщениям, успешно поразили цель.

По некоторым данным, перехват мишеней осуществлялся над одним из районом Тихого океана. При этом МБР стартовала с полигона на Маршалловых островах. Это почти 6,5 тыс. км от места размещения континентальной системы ПРО, испытания которой проводились американскими военными. Отмечено, что одна противоракета поразила головную часть МБР, а другая - "оставшуюся угрозой имитацию боевого блока после разделения - с индивидуальным наведением".

Последнее успешное испытания системы ПРО, расположенной на территории США, было проведено весной 2017 года.

Нужно отметить, что на территории военной базы в округе Санта-Барбара располагается космодром со стартовым комплексом, а также испытательный полигон. На полигоне в течение ряда лет проводились испытания МБР семейства Minuteman.

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Страны
США
Проекты
Minuteman
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