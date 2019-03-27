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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров: США потеряли $200 млн из-за отмены поставок композитов для МС-21

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МС-21
(с) Объединенная авиастроительная корпорация.
Источник изображения: https://www.facebook.com/

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы нашли способ решения этой проблемы. Да, примерно на 6 месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые раньше имели возможность это сделать. Если говорить в стоимостном выражении - это примерно $2 млн на каждый самолет", - заявил Д.Мантуров.

"Ну, значит, кому-то это неинтересно и не выгодно. Можно помножить на 70, а в перспективе на 100 машин - такой заказ у коллег просто выпал из сегодняшнего портфеля", - подчеркнул министр.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Д.Мантуров сообщил, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, Индонезия - один из ключевых рынков для продвижения новых российских гражданских самолетов - ведут переговоры по поставке МС-21. Сегодня основные усилия сосредоточены на сертификации самолета МС-21-300, завершение которой откроет ему дорогу в российские авиакомпании. В России в рамках программы МС-21 создана отечественная школа проектирования композитных силовых агрегатов для гражданских самолетов. Опытные образцы таких конструкций из отечественных компонентов для МС-21 уже изготовлены, прошли испытания. И первые результаты показали, что замена материала не повлияет на характеристики самолета.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Индонезия
Малайзия
Россия
США
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21
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