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27.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Разведка США узнала сроки принятия "Посейдона" на вооружение

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Телеканал CNBC утверждает, что американской разведке якобы стали известны сроки принятия на вооружение российских необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергоустановкой.

Источники телеканала утверждают, что необитаемые подводные аппараты "Посейдон" поступят на вооружение якобы не раньше 2027 года, приводит РИА "Новости".

"Речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть", – сказал источник. Телеканал в очередной раз подчеркнул, что у США нет аналогов этой российской разработки.

По версии источника, в России возлагают большие надежды на автономный подводный аппарат с атомным реактором и ядерным оружием, который рассматривается Москвой в качестве ответной меры на случай, "если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР".

Ранее стало известно название первой подводной лодки-носителя комплекса "Посейдон", а также сроки спуска этой субмарины на воду и планируемые сроки завершения испытаний.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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