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27.03.2019
ТАСС

Военный учебный центр Иркутского госуниверситета будет выпускать более 100 человек в год

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Стрелковая подготовка.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Тимкив

Учащиеся будут получать звание сержанта или рядового запаса и освобождаться от службы в армии

ИРКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Более 100 специалистов будут ежегодно выпускаться военным учебным центром, который создается на базе Иркутского государственного университета (ИГУ). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности ректора Игорь Бычков.

"С 1 сентября будет осуществлен набор ребят, перешедших на второй курс [бакалавриата], которые будут учиться в военном центре два года - второй и третий курс. После окончания третьего курса, пройдя летние лагеря в воинской части, к которой приписан учебный центр, они будут получать звание сержанта, либо рядового запаса и освобождаться от службы в армии. Ежегодно будем выпускать больше 100 человек", - сказал Бычков.

Военный учебный центр ИГУ будет готовить мотострелков - командиров отделений и старших стрелков. Заказчиком военных специалистов является главное командование Сухопутных войск РФ.

Как рассказал Игорь Бычков, сейчас в здании, где разместится военный учебный центр, идет реконструкция, подготовлено два плаца. "Мы приписаны к одной из воинских частей, которая в соответствии с приказом министра [обороны] выдаст нам соответствующее вооружение, технические средства, наглядную агитацию и все, что необходимо. Что-то университет приобретет за собственные средства", - сказал и.о. ректора.

Распоряжение правительства РФ о создании учебных военных центров при вузах было подписано 13 марта 2019 года. В нем фигурирует 93 высших учебных заведения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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