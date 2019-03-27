NASA отменило выход женского дуэта в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пересмотрело состав участников предстоящего 29 марта выхода в открытый космос.

Вместо женского дуэта менять литий-ионные батареи на паре солнечных антенн Международной космической станции (МКС) будет смешанная пара астронавтов — Кристина Кок и Ник Хейг.

Как говорится в сообщении NASA, решение об изменении частично было принято из-за доступных на станции размеров скафандров.

В ходе первого выхода в открытый космос Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя часть скафандра размера "М". К 29 марта может быть подготовлен только один такой скафандр, который наденет Кок, указали в ведомстве.

Изначально на это число был запланирован первый в истории женский выход в открытый космос, который должны были осуществить Кок и Макклейн, передает "Федеральное агентство новостей".

5 марта Макклейн, которая впервые вылетела в космос в декабре 2018 года, сообщила, что ее рост увеличился на 5 см за время пребывания на борту МКС.