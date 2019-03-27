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27.03.2019
Российская газета

Малый противолодочный корабль ТОФ "атаковал" атомную субмарину

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МПК-82
Малый противолодочный корабль МПК-82.
Источник изображения: МО РФ

Малый противолодочный корабль (МПК) Тихоокеанского флота на Камчатке в рамках тренировки атаковал противолодочным оружием субмарину условного врага.

В "противоборство" с ним у берегов полуострова вступила одна из атомных подводных лодок флота.

- МПК-82 отработал задачи противолодочного эпизода зачетного корабельного тактического учения по ведению морского боя с подлодкой в условиях активного противодействия сил и средств условного противника, - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Вражескую" субмарину кораблю помогали искать вертолеты Ка-27ПЛ и самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. Обнаружив подлодку, МПК выстрелил по указанным координатам торпедами и атаковал субмарину реактивными глубинными бомбами.

Экипаж подлодки, в свою очередь, выполнил маневр уклонения от удара корабля.


Юлия Гарднер

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Продукция
Ил-38
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