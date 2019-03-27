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27.03.2019
Lenta.ru

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, передает РИА Новости.

По его словам, такое качество информации с двух спутников "Метеора-М" и одного "Электро-Л" слабо устраивает ведомство. Яковенко добавил, что космические аппараты природно-ресурсного назначения "Ресурсы-П" и "Канопусы-В" практически не используются для метеорологических целей: они больше необходимы для мониторинга загрязнений, прогнозирования и оценки лесопожарной ситуации.

Ранее Яковенко отмечал, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками из-за того, что "российская группировка просто умерла". Он подчеркнул, что ведомство ищет возможность использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты.

В конце февраля сообщалось, что Россия опустится в рейтинге стран по точности предсказания прогноза погоды из-за недостаточного государственного финансирования синоптиков.

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Страны
Россия
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