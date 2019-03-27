Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, передает РИА Новости.
По его словам, такое качество информации с двух спутников "Метеора-М" и одного "Электро-Л" слабо устраивает ведомство. Яковенко добавил, что космические аппараты природно-ресурсного назначения "Ресурсы-П" и "Канопусы-В" практически не используются для метеорологических целей: они больше необходимы для мониторинга загрязнений, прогнозирования и оценки лесопожарной ситуации.
Ранее Яковенко отмечал, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками из-за того, что "российская группировка просто умерла". Он подчеркнул, что ведомство ищет возможность использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты.
В конце февраля сообщалось, что Россия опустится в рейтинге стран по точности предсказания прогноза погоды из-за недостаточного государственного финансирования синоптиков.
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