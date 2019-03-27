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27.03.2019
ТАСС

NASA отменило запланированный на 29 марта выход в космос двух женщин-астронавтов

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Вместо Энн Макклейн с Кристиной Кох в космос выйдет астронавт Ник Хейг

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запланированный ранее на 29 марта первый выход двух женщин-астронавтов с борта Международной космической станции (МКС), поскольку к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении космического ведомства.

Ранее в этом месяце представители NASA заявили, что 29 марта в космос выйдут астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох, чтобы установить секцию новых аккумуляторов на орбитальном комплексе. На брифинге тогда было подчеркнуто, что это будет первым выходом в космос двух женщин-астронавтов, предполагалось, что руководить им с Земли также будут только женщины. Теперь данные планы скорректированы, как ожидается, в операции вместо Макклейн будет участвовать астронавт Ник Хейг.

Причиной изменения планов стало то, что Макклейн после своего первого выхода в космос 22 марта поняла, что ей лучше подходит верхняя, нагрудная секция скафандра среднего размера. Как отмечается в заявлении, к пятнице, 29 марта, можно подготовить только одну указанную секцию скафандра среднего размера, и наденет ее Кох.

Макклейн и Хейг 22 марта успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции. Они установили три блока адаптеров и подключили к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС. При процедуре замены аккумуляторов была отключена одна из линий энергопитания МКС, однако это не сказалось на безопасности станции, поскольку существует резервная система энергопитания. Проверка, проведенная сразу после установки аккумуляторов, показала, что они работоспособны.

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