Войти
27.03.2019
РИА Новости

Малайзийские летчики смогут полетать на Як-130 на выставке LIMA-2019

353
0
0
Самолет Як-130
Самолет Як-130.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Летчики королевских ВВС Малайзии смогут полетать на российском учебно-боевом Як-130 во время выставки LIMA-2019, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Выставка LIMA-2019 пройдет в Лангкави (Малайзия) с 26 по 30 марта.

"Конечно, Як-130 будет участвовать в летной программе с первого дня. Будет статический показ, будет демонстрация машины для королевских ВВС, их летчикам представится возможность полетать во время выставки, чтобы они могли "пощупать" машину", - сказал Кладов.

Кроме того, самолет покажут премьер-министру Малайзии и руководству вооруженных сил страны.

"Як-130 - это главная изюминка нашей выставочной программы", - добавил Кладов.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Як-130
Компании
Ростех
Похожие новости
18.04.2018
Малайзийский интерес к российскому оружию: от "сделки века" до истребителей марки "Су"
22.04.2016
Ростех: принципиальные решения по продаже Су-35 Индонезии приняты
20.11.2014
Зачем Пекину нужен российский истребитель Т-50
04.07.2011
О Международной выставке и конференции вооружения и военной техники «БРАЙДЕКС – 2011»
13.11.2010
Рост поступлений от экспорта РФ оружия должен продолжиться - "Рособоронэкспорт"
18.08.2009
Рособоронэкспорт на МАКС-2009: генеральный спонсор - это особая миссия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот