Малайзийские летчики смогут полетать на Як-130 на выставке LIMA-2019

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 26 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Летчики королевских ВВС Малайзии смогут полетать на российском учебно-боевом Як-130 во время выставки LIMA-2019, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Выставка LIMA-2019 пройдет в Лангкави (Малайзия) с 26 по 30 марта.

"Конечно, Як-130 будет участвовать в летной программе с первого дня. Будет статический показ, будет демонстрация машины для королевских ВВС, их летчикам представится возможность полетать во время выставки, чтобы они могли "пощупать" машину", - сказал Кладов.

Кроме того, самолет покажут премьер-министру Малайзии и руководству вооруженных сил страны.

"Як-130 - это главная изюминка нашей выставочной программы", - добавил Кладов.